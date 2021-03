VIDEO | Rõõmusõnum: „Sotid selgeks” saatest tuntud raske elusaatusega Viktor leidis oma tütre

Kaheaastaselt ema poolt haigla trepile maha jäetud Viktor on pidanud rohkelt oma elus saatusehoope taluma. Viktor jäi seitse kuud tagasi ilma oma kodust ning elab nüüd vanas külasaunas. Lisaks karmidele elutingimustele on mehel veel üks mure.

Mehele elasid kaasa tuhanded inimesed ja saate „Sotid selgeks” sõnul on saadud tagasisidet nii Eestist, Lätist, kui ka Saksamaalt ning täna hommikul teatas saade oma Facebooki lehel, et tütar on leitud. Eva leiti üles Saksamaalt, kus naine elab ja töötab ning temagi on terve oma elu isa otsinud!