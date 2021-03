Victoria Beckhami toitumisspetsialist annab nõu: VIIS soovitust, mida tervisliku toitumise puhul silmas pidada

Amelia Freer jagab viit võtmeelementi, mida peaks tervisliku dieedi puhul jälgima:

1. Esmalt keskendu sellele, et toidulaud oleks kaetud toitainerikka päristoiduga

"Kõige suurema erinevuse toob oma toidulaua ülevaatamine. Suurenda päristoitude hulka. Hästi sobivad puuviljad, juurviljad, kvaliteetsed valguallikad, tervislikud rasvad, täisteratooted, pähklid ja seemned ja vesi. Kui valdav osa sinu toidulauast on kaetud just nende toodetega, on see väga oluline samm lähemale tervisliku dieedini."

2. Tasakaal

"Alustan pea igat oma päeva juurviljadega, siis lisan valku (liha, kala, mune, naturaalset jogurtit, pähkleid või seemneid) ja tervislikke rasvu (oliiviõli, avokaadot). Kui ma tunnen suurt nälga ja olen päev otsa väga aktiivne olnud, lisan süsivesikuid (kartul, bataat, täistera riisi). Viimaks lisan maitseid, näiteks tšillihelbeid, sidrunimahla või -koort, musta pipart, teisi vürtse."

3. Me sööme ka oma vaimse tervise nimel, mitte ainult füüsilise

"Rõõm on tähtis. Tihti tunnen, et toit on kõige tähtsam lihtne nauding meie eludes ja see on meie vaimsele tervisele ääretult tähtis. Oluline on leida, mida meile meeldib kokata ja süüa. Elu on piirangute jaoks liiga lühike. Selle rõõmu leidmine vajab natukene mängulisust: uute asjade proovimine, uutmoodi toiduvalmistamine ja söömine. Otsida tuleb senikaua, kuni leiad endal jaoks sobiva.

4. Alati ei sõltu kõik toidust

"Söömine ei toimu isolatsioonis. See on ühendatud meie kõikide teiste eluaspektidega, tööst pereni ja magamisest aktiivse tegevuseni. Tahan öelda, et vahel tuleb nende teiste asjade nimel töötada, et saaksid oma toitumise kallal vaeva nägema hakata."

5. Mõelge hooajalisusele ja jätkusuutlikkusele

"Meie endi tervis on ühendatud meie planeedi tervisega, toidusüsteemidega ja nii edasi. Meie toiduostmisotsused on tähtsad, need mõjutavad keskkonda. Mina armastan ja julgustan kõiki hooajaliselt sööma, see aitab tarbida rohkem kohalikku toorainet ja nautida aasta jooksul erinevaid toite."

Allikas: Vogue