Kellel on suurem valulävi – meestel või naistel?

Teatavasti on tätoveerimisprotsess üsna valus – tint kantakse nõela abil naha alla. Tätoveeringuid lasevad endale tänapäeval teha nii mehed kui naised.

"Eesti eso" saates käis tätoveerimisest rääkimas Mico Goldobin, kes on kehakaunistusi teinud juba 17 aastat. Tema käe alt on läbi käinud sadu (kui mitte tuhandeid) inimesi ning selle põhjal saab teha mõningaid järeldusi. Loomulikult on iga inimese valulävi erinev ning Mico ei taha kedagi maha teha, kuid suure kogemuse põhjal saab öelda, kes kannatavad üldiselt valu paremini – mehed või naised.