Tahad, et seks oleks parem? Siis tee igal õhtul seda üht asja!

Võib kõlada uskumatuna, aga selleks, et saaksid nautida head seksi, peaksid sa lihtsalt rohkem magama!

Uurimusest selgus, et need, kes magavad rohkem, omavad seksiga paremat suhet. Naised, kes magasid öösel ühe tunni rohkem, kui tavaliselt, suurendasid oma võimalust järgmisel päeval vahekorda astuda 14% võrra. See protsent ei pruugi tunduda suur, aga kui magaksid kaks tundi kaugem, suureneks protsent kaks korda!

Arizona ülikooli une- ja tervisuuringute programmi juht doktor Michael Gardner ütleb, et kui inimesed on niisamagi hea unega, on neil rohkem energiat, kainem mõistus ja parem keskendumisvõime. Tänu sellele võivad nad olla rohkem mängulised ja aktiivsed, mis puudutab intiimset aega oma partneriga.

Magamatus tõmbab libiido alla ja kui inimene on väsinud, ei jaksa ta isegi seksile mõelda.

Uni peletab stressi

Kui oled väsinud seetõttu, et olid eelmisel õhtul kaua üleval, oled kergesti ärrituv. Kui sul on pidev unevõlg, oled ilmselt stressis ja stress on libiidotapja. Gardneri sõnul on uni väga tihedalt tujuga seotud ja see aitab stressi vastu võidelda: "Uni reguleerib emotsioone, aitab toime tulla igapäevaste raskustega. Kui oled õnnelik ja lõdvestunud, on tõenäoline, et sa ei ütle ka linade vahel hullamisest ära."

Uni reguleerib hormoone

Piisav kogus unetunde aitab säilitada hormonaalset tasakaalu. "Uni reguleerib testosterooni, vähene uni tõmbab testosteroonitaseme alla ja testosteroon on just see hormoon, mis meestes seksiisu tekitab."

Seks annab energiat

Hea seks tähendab seda, et oled oma partnerile keskendunud ja vastupidi. Selleks, et saaksid tunda mõnu ja jõuda orgasmini, peab su keha olema laetud. Kui oled aga pidevalt väsinud, ei suuda sa seksi nautida. "Uni aitab kaalu reguleerida ja nahka tervena hoida," räägib Gardner.

Allikas: Health