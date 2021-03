15 aastat alkoholilembese mehe kõrval vastu pidanud naine: järgnes joomatuur, siis haletsusperiood ja ring aina kordus

"On Eestiski mehi, kes ei rabele pere ja laste nimel. Pigem elab iseendale. Teeb, mida tahab ja rahaga toimetab samamoodi. Olin ühe taolise, tõsi, alkoholilembesega abielus. Tööl käis, kuid vingus kogu aeg ja kõik oli kogu aeg halb. Järgnes joomatuur, siis haletsusperiood. Ja ring aina kordus.

15 aastat pidasin vastu. Siis sai küllalt. Emalt päritud maamüügi ja korteri müügist raha suutis sõpradega samuti maha juua. Jah, mina ei küsinud temalt sentigi, kuigi olin seal korteris väga palju vaeva näinud ja seda ilusaks teinud ja koristanud. Siis olime veel abielus, kui müüs. Kui lahutasime, ei olnud tal raha, et lapsele elatist maksta. Nõustusin, et ei taha temalt raha lapse kasvatamiseks ja nii ka oli. Soovisin, et minu ja lapse kodu jääks meile.