Unustamatu kogemus: seebiralli duši all küttis kõik kired lõkkele, siis mõnulesime vannis ja tegime seda uuesti

Talvised pimedad ajad mõjuvad kindlasti erootlisemalt ja kiglikud lood saavad alguse, mida taas mõnus täna meenutada.

Naine armastab seda, kui teda märgatakse ja vaadatakse. Riided, meik, söögitegemine — kõik on tegelikult mehe jaoks. Nii et parim, mida mees saab teha, on märgata oma naise ilu. See mõjub nagu päike maale — kui päike paistab, siis maa peal lilled avanevad. Lihtsalt ütle: sa näed ilus välja, mu arm. See on suurim kingitus, kui mees hetkeks peatub, vaatab naist ja päriselt märkab. Sellest veel parem on ainult füüsiline kontakt — suudlus.

Suudlusest saab alguse suhe, romantiline kooslus. Minu esimene suhe sai toimuma keskkooliaegu — siis oleme eriti süütud ja siirad. Minu kallis noormees oli minust 7 aastat vanem ja kogenud juba elus.

Meie tutvus oli olnud kestnud juba mõni kuu, sest käimiseaeg ju kõige armsam. Soovisin, et see esimene seks ja suhe saaks olema meeldiv.

Siis ühel romantilisel koosolemisel see juhtus, lasin kulgeda, mis oli algselt pisut valus. Edasi aga juba oli kõik hästi — duši all seebiralli küttis kõik kired taas lõkkele, oi kui mõnusad mälestused. Ma nautisin lähedust — armastust, meie kehade kaisutusi. Siis mõnulesime veel vannis ja tegime seda uuesti. Ma soovisin, et see öö võiks jääda kestma ja kestma.

Mõnikord öeldakse, et ei leita aega intiimsuseks või omavahel olemiseks. Aga intiimne aeg oli meil kogu aeg. Kogu olemine oli intiimne meie aeg. Me ei möödunud kunagi teineteisest ilma puudutuseta. Me naersime ja naljatlesime terve päeva vältel, mõnikord naersime koos kõhust kinni hoides, meil oli alati lõbus. Ma istusin mehe süles iga päev, ta suudles, kallistas, silitas mind kogu aeg. Hommikuti koos ärgates mürasime voodis, terve maja rõkkas kiljumisest ja naerust. Kõik see oli intiimne aeg.

Meie kodus oli intiimsus ja rõõm nii tavaline, sest ma olin otsustanud, et ma soovisin sellist elu, soovisin sellist suhet. Sest ma juba tean, ilma et seda kunagi kogenud oleksin, et ma ei taha tuima ja külma suhet, kus puudub kirg ja lõbu. Sellepärast oli mõnus olla, sellepärast olen ma 100% pühendunud ainult oma suhtele, sellepärast olen ma submissive (alluv — toim.) oma mehele.