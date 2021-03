Foto: Shutterstock

Veel mõned aastad tagasi oli Kadri Trilljärv (28) lihtsalt ema, elukaaslane ja koduperenaine, kes ootas oma esimest last, kellele oli nimigi juba ammu välja valitud. Tänaseks on Kadrist saanud ema, kes suutis laiendada Eestis kehtivat nimeseadust, et teised enam sama probleemiga silmitsi ei peaks seisma.