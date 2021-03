Kas ikka tead, mida ostad? Puust ette ja punaseks – just nii valid parima muna!

Alustada tuleks isegi mitte pakendi lugemisest, vaid hoopis templist, mis on iga muna peal. „Riiuli juurde minnes näed värvilisi karpe ja seal võib olla kirjas igasuguseid asju, näiteks kollased vanaema talumunad või midagi sarnast, kuid oluline on aru saada, et see on brändi nimi ega ütle midagi enamat,” kommenteerib Vladimir. Munatempel näitab tootmisviisi, päritoluriiki ja tootmisfarmi numbrit. „Kui vaatad seda pikka koodi, siis kõigepealt on üks number, mis on kas kolm, kaks, üks või null. See näitab ära kanade pidamisviisi. Kolm tähendab puuris peetud kanu, kaks seda, et kanad on majas sees ja õue ei saa, üks sümboliseerib vabakäigukanu ehk et nad saavad minna ka õue, ning null sümboliseerib mahekanu. See on sisuliselt nagu number üks, kuid selle erinevusega, et kanad saavad lisaks ka mahesööta.” Sellele numbrile järgneb riigikood. „Eestis toodetud muna puhul on seal EE, Läti puhul LV, Leedu munad kannavad tähist LT ning näiteks Poola munade peal on PL ja Ukraina munadel UA.” Riigikoodile järgneb üks pikem number, mis on omistatud konkreetsele farmile. „Tarbijale on kõige tähtsam jätta meelde, et EE tähendab kodumaiseid mune.”