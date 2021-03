Mõned paarid ei tunnista monogaamiat. Nad lepivad kokku, et neil on avatud abielu ja nõustuvad, et mõlemad võivad teiste inimestega magada. See ei tee neile haiget, vaid hoopis tugevdab nende omavahelist sidet. Nad suhtlevad rohkem, usaldavad teineteist täielikult ja vahel on nende suhted palju tervemad ja tugevamad, kui monogaamsete paaride omad.