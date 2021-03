Ei taha enam kaisutada, aga seksiisu annab tunda? Suurepärane poos, mis tagab rahulduse ilma suurema miilustamiseta

See on ideaalne poos ka neile, kes on pika kodus istumise tõttu hakanud vaevlema seljavalude käes. Millal sa viimati suutsid näppudega oma varbaid puudutada? Kui sa sellele küsimusele vastata ei oska, on viimane aeg hakata end painutama ja miks mitte ühendada painutamine ning sirutamine ka ühe seksika kogemusega.

Nimetagem seda poosi kummarda-ja-naudi asendiks. Naine saab tugevdada oma seljalihaseid, ehk kummardada ettepoole ja proovida puudutada oma varbaid, ning samal ajal on mehel võimalus tagant siseneda. Klassikalisest koerapoosist eristab seda poosi tõik, et naine on palju rohkem kummardunud ja seetõttu on tupeseinad tihedamad, mis võib osade naiste jaoks tähendada naudingu suurenemist. Kuna mehel on käed vabad, saavad oskuslikumad mehed kasutada oma käsi väga hästi ära näiteks naise selja masseerimiseks või ühe käega kliitori hellitamiseks.