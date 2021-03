Elad palgapäevast palgapäevani nagu paljud eestlased? On üks põhjus, miks ei suudeta kulusid kontrollida

Praegu, kui viirusest tingitud piirangute tõttu on meie igapäevased tarbimis- ja ostlemisharjumused muutunud, on suurepärane hetk võtta aeg maha ja vaadata üle oma rahaasjad. Toome välja viis sammu, kuidas ebavajalikke emotsioonioste vältida ja oma kulutused kontrolli alla saada.

Planeeri oma kulutusi

Uutest teksadest, mida sul tegelikult vaja pole, või viimasel hetkel kassasabas toidukorvi lükatud šokolaaditahvlitest on palju lihtsam loobuda, kui tead täpselt, kui palju ja mille peale kulutada võid. Loo endale süsteem, mille järgi planeerid oma järgmise kuu kulutused ette.

Kõige lihtsam on, kui paned kirja kõik fikseeritud kulud ehk need, mille suurus on iga kuu kindel: laenu- või liisingumaksed, kommunaalid, telefoni- ja internetipaketid, erinevad liikmetasud jne. Seejärel paned kirja summa, mida tahaksid igakuiselt säästa — alustuseks sobib näiteks 5-10% kuu sissetulekust, lahutad sissetulekutest fikseeritud kulud ja säästmiseks mõeldud summa ning saadki teada, kui palju jääb sul raha muudeks kulutusteks alatest toidust meelelahutuseni.

Kogu suuremate väljaminekute jaoks eraldi

Nii ootamatuteks väljaminekuteks kui ka suuremateks ostudeks on alati tark ette koguda. Olgu selleks mõne majapidamisseadme väljavahetamine, uus sülearvuti või midagi muud, need väljaminekud on rahakotile palju kergemad, kui oled nende jaoks eraldi kogunud. Nii väldid olukorda, kus avastad, et säästmiseks planeeritud raha enam lihtsalt pole ja kuu lõpus vajalike ostude jaoks enam raha ei jagugi.

Maksa esmalt iseendale