Eakate seksuaalelu on aktiivsem kui kunagi varem

Üks vanusegrupp meie ühiskonnast on seksuaalteemade käsitlusest välja jäänud. Vanuses 60+ nauditakse seksi samamoodi nagu vanuses 30+. Kohati regulaarsemaltki, kuna laste, karjääri ja majalaenu maksmise mured ei koorma ning elutempo on rahulikum.

Uuringute järgi on üle 54 protsendi 65–80-aastastest meestest ja naistest seksuaalselt aktiivsed. Armuvilju nauditakse kord nädalas või tihedamini. New York Times avaldas artikli, milles tõstatati mure eakate hulgas levivate suguhaiguste kasvava tendentsi pärast. Nimelt ei harrasta kogenud nautlejad turvalist seksi. Kui see murekoht kõrvale jätta, on äärmiselt tore, et libiido ei jäta meid 50. sünnipäeval maha. COVID-19 pandeemia ajal on lahutuste arv kasvanud ning kallimaga nelja seina vahel ninapidi koos olemine pühib suhtest kogu uudsuse ja särtsu minema. Seksiisu kaob laste õpetamise, videokoosolekute, koristamise ja söögitegemise virvarri ära. Eakamad paarid on 24/7 koosolemisega harjunud ja see ei pärsi nende libiidot. Suguelu ei ole saanud järsku hoopi ja õitseb edasi.

Seiklusjanu ja armukesed

New York Times avaldas artikli „More Sex for Today’s Seniors”, milles tõstatati huvitav fakt, et 70+ vanuses abielupaarides elavad aktiivset suguelu 68 protsenti meestest ja 56 protsenti naistest. Võiks arvata, et selles vanusegrupis on need numbrid võrdsed, aga võta näpust. Meeste uudsusearmastus ei jäta neid ka kõrgemas eas maha ja nauditakse armuvilju teiste naistega. Naiste libiido on pärast 30. eluaastat madalam kui meestel. Mehel, kellel erektsioonihäireid ei ole, tuleb pahatihti kõrvalt asenduspartnerit otsida. Inimlikud vajadused ei jäta meid vananedes maha ja paarisuhtes seksi elus hoidmisest ei saa me kunagi loobuda. Petmise oht ei kao seksipõuas vaevlevate paaride elust ära.

Seeniorid ostavad sekslelusid agaramalt kui kunagi varem