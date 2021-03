AASTA KODUKONTORIS | Eesti naised räägivad kuidas hoiduda kiusatusest vahepeal tolmu pühkida või "Vapraid ja Ilusaid" piiluda?

Kui ei jaksa, siis kõnnin minema!

Barbara töötab reklaamitarkvara arendusfirmas ning samal ajal teeb ta ka kohalike ilubrändidega koostööd- „nii nagu tuhinat on, aga praegu läheb suurem aur põhitööle.”

Enamasti on naine kell 9 olen arvuti taga ja mis siis enam oodata– tempo peale ja varsti ongi juba lõuna! „Töötan 17:30-ni, tihti ka kauem, nii nagu tuhin sees on. Mulle meeldib mu töö ja see, et tööpäeva lõpp on kätte jõudnud, ei tähenda küll, et ma arvuti kinni peksin panema. Kui mingi lahe asi on pooleli, siis teen kasvõi öösel. Tahate öelda: „Sa annad liiga palju!“? Ma ütleksin selle peale, et kui töötad meeskonnas, kus sa oled hinnatud, usaldatud ja sul on nauditav olla, siis see töötamise tunne ei ole küll ühestki otsast ebameeldiv.”

Loomulikult tuleb energilisel Barbaral ka neid päevi ette, mil ta on sunnitud end rohkem motiveeri ma. „aga ennast kehvemini ma siis küll ei tunne,” tunnistab ta, sest on päevi kui ta vastukaaluks panustab tööl mitme inimese eest. „Olen otsustanud, et keegi ei saa mulle pahaks panna kui ma mõnel teisel päeval rahulikumalt võtan. Ja just sedasi ma toimingi – kui mõnel päeval on mõte lukus, siis teengi vähem. Me ei ela, et töötada!,” rõhutab ta.