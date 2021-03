VIIS moesuunda, mis loovad paremat tulevikku

Tencel on eukalüpti toorpuidust valmistatud ökomaterjal, millel on traditsioonilise puuvillaga võrreldes mitu korda väiksem keskkonnajälg. See on materjalina mõnusalt pehme ja sobib ka kandjale, kel tundlik nahk.

Muidugi on heitlike ilmadega püsivalt moes vill. On sul siis soojad lambavillast kindad, mis võivad olla ühtviisi maalähedased kui ka minimalistlikult šikid. Või hoopis stiilne ja praktiline meriinovillast pullover, mis reguleerib kehaniiskust: soojendades talvel ja pakkudes vilu ilma eest mõnusat kaitset ka suvel.

Printsiip „vähem on rohkem” kehtib ka ehtelaeka täiendamisel. Mida teadlikum oled keskkonnast ja iseendast, seda vähem tõmbab sind odava kassikulla poole ning seda enam oskad hinnata autoriloomingut või väärismaterjale. Need lennutavad ehted küll kõrgemasse hinnaklassi, kuid ühtlasi pikeneb aksessuaari eluiga ning lisandub originaalsuse võlu, pakkudes võimaluse väljendada end ainuomasel viisil.

Teisalt aga mõjuvad tänapäeval värskelt ekspressiivsed ja isegi massiivsed ehted, mis vaatavad ajas tagasi. Põnevat ehtekunsti teeb näiteks Claudia Lepik, kelle teatraalsed Setu sõlgedest ja rahakeedest inspireeritud nina- ja näoehted võluvad toore iluga. Teine kuum looja ehtemaailmas on Sigrid Kuusk, kes ammutas viimaseks kollektsiooniks inspiratsiooni eesti värvikalt kunstiklassikult Adamson-Ericult, kelle järgi on kollektsioon ka nime saanud.

Näiteks on Ilusa Elu Giidis esile tõstetud nahast kott, mida annab kanda ühtviisi õlakoti, kõhukoti ja bumbag’ina, sobides nii naistele kui ka meestele. Toodete taskud ja sangad-rihmad on külge kruvitud, et vältida liigseid õmblusi, mis nahapinda kahjustaksid. Seetõttu on kulunud osi lihtne välja vahetada ja hiljem saab enamikku materjalist taaskasutada, kui kott on oma elu kandja silmis ära elanud. Näiteks saab kotist teha mitu väiksemat aksessuaari: vutlareid, rahakotte, käepaelu jms. Nutikas, kas pole?