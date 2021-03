Täna on rahvusvaheline veepäev! Kas teadsid, et kraanivee tarbimine aitab säästa aastas üle 300 euro?

7. Meie kraanivesi on puhas ja kvaliteetne

Enamikes Euroopa linnades on kvaliteetne kraanivesi lihtsasti kättesaadav. Ka Eestis on kraanivesi puhas, värske ja hea maitsega. Tallinna Vee tarbijate hulgas läbi viidud uuring näitas, et elanikkonna usaldus kraanivee suhtes on väga kõrge – 91% lõpptarbijatest ütles, et usaldavad kraanist tulevat vett ja enamik joob seda hea meelega.