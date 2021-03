AITAME KOOS | Üliharuldase geenihaigusega 15- aastane Lizett ja 11-aastane Meribel vajavad abi, et haigus ei süveneks

Tüdrukud põevad maailmas üliharuldast ning kahjuks progresseeruva kuluga pärilikku geneetilist haigust, mille nimi on mitokondriaalse membraanivalguga seotud neurodegeneratsioon ehk MPAN. See tähendab, et raud ladestub laste ajju ja põhjutab neuroloogilisi kahjustusi. Ravi haigusele ei ole, küll aga võiks mitmete oma ala tippspetsialistide hinnangul aidata ravim Ferriprox oluliselt pidurada haiguse kulgu. Ravimi aastane maksumus lastele on 3900 eurot.

Lizettel diagnoositi haigus 10-aastaselt, kui avaldus nägemislangus. Viimaste aastate jooksul on tüdrukul kujunenud kõnniraskused, sagedased on kukkumised ning tema käed on jäänud nõrgaks.

Kuigi maailmas on selle diagnoosiga inimesi alla 100, sai Eestis MPAN diagnoosi kahjuks ka teine laps. 11-aastase Meribeli diagnoos leidis kinnitust kolm kuud tagasi, eelmise aasta detsembris. Temalgi on juba haigusele viitavaid sümptomeid kuid hetkel on need õnneks kulgenud aeglaselt.

Eelmisel sügisel rääkis Lizette pere oma loo ETV saates „Pealtnägija“, lootes nii leida inimesi, kes oskaksid lootusetus olukorras last ja peret aidata ning ühtlasi juhtides tähelepanu sellele, et harvikhaigustega pered tunnevad end üksi jäetult. Just tänu sellele saatelõigule leidis Meribeli pere Lizette pere ning nüüd ollakse üksteisele toeks.

Tänaseks on laste raviarstid otsinud lahendust mitmelt poolt maailmas ning konsulteerinud teiste hulgas ka Saksamaal Müncheni Ülikooli Friedrich-Baur-Instituudi neuroloogia professoriga, kes on selle grupi haiguste juhtivspetsialist maailmas. Tema hinnangul on deferiproon ehk ravimina Ferriprox MPANi korral eelistatud rauakelaat ning võiks aidata tüdrukute järjest süvenevaid haigussümptomeid aeglustada või peatada.