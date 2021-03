Suhtehoroskoop | Kes ei pea pikka viha, kes ei mängi tunnetega ja kes on perfektsionist, ka voodis?

JÄÄR

1. Seks pole kunagi igav!

2. Jäär ei pea pikka viha.

3. Ta on spontaanne ja teeb vahvaid üllatusi.

4. Jäär on alati valmis sinu eest võitlema.

5. Suhe Jääraga ei muutu kunagi igavaks ja rutiinseks.

SÕNN

1. Sõnn on üks lojaalsemaid tähemärke.

2. Ta ei jäta oma partnerit voodis iial tähelepanu ja hoolitsuseta.

3. Sõnn hellitab oma kallimat luksuse ja hellusega.

4. Ta on otsekohene ja aus.

5. Sõnni õlale saab alati toetuda.

KAKSIKUD

1. Kaksikud on suurepärased kuulajad ning nad tõepoolest huvituvad su jutust ja probleemidest.

2. Nad on äärmiselt humoorikad.

3. Nendega on võimalik kõigest rääkida.

4. Kaksikud on suurepärased suhtlejad, kes saavad hästi läbi ka su pere ja sõpradega.

5. Kui on miski, mida nad tõesti hästi tunnevad, on see eelmäng.

VÄHK

1. Vähk on helde ja isetu.

2. Ta ei karda oma tundeid välja näidata.

3. Vähile meeldib kaisutada ja sind enda lähedal hoida.

4. Seks on kirglik ja lõpuni rahuldav.

5. Vähk oskab suurepäraselt kodu eest hoolitseda, nii et see on alati hubane ja korras.

LÕVI

1. Lõvi jõud ja enesekindlus on ääretult seksikad.

2. Ta ei karda kogu maailmale näidata, kui väga ta sind armastab.

3. Lõvi ei võta teie suhet kunagi iseenesestmõistetavana.

4. Ta on voodis suu-re-pä-ra-ne!

5. Lõvi on alati valmis sinu eest seisma.

NEITSI

1. Neitsi on sulle alati toeks.

2. Vestlusteemad ei saa Neitsi seltsis kunagi otsa.

3. Neitsi on hoolitsev ja heas mõttes emalik.

4. Talle meeldib enda eest hoolitseda ning ta näeb alati hea välja.

5. Ta on perfektsionist, ka voodis.

KAALUD

1. Kaaludel on loomuses inimestele rõõmu valmistada ja nende kallim pole selles osas mingi erand.

2. Ta on täis sarmi ja romantilisi ideid.

3. Eelmäng on talle oluline ja ta ei unusta seda kunagi teha.

4. Ta on rahumeelne inimene, kellega on kerge läbi saada.

5. Ta armastab ilu ja mugavust ning pakub seda ka sulle.

SKORPION