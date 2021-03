Saara Nüganen: mehelikkus ja naiselikkus on üsna aegunud ja hägused mõisted

Kevade hakul on Saaral kõigest hoolimata Vanemuise teatris proove täis tööpäevad. “Kuigi hetkel etendusi anda ei saa, teeme natuke ohutuse piires proove ja valmistame ette uusi lavastusi.” Hetkel käivad usinasti lavastuse “Inspektor tuleb” proovid, mis loodetavasti jõuab peagi ka teatrilavadele. “Uus lavastus on kõige ehtsam krimka ehk kogu aeg on õhus küsimus, aga kes on süüdi? See on väga huvitav žanr minu jaoks, sest sellist lavastust pole ma varem teinud. Tore on teha ka puhast ajastut - tegevus toimub aastal 1912, nii et tõeline Downton Abbey," kirjeldab Saara uut ettevõtmist.