HIINA HOROSKOOP | Looma-aasta märk näitab, milline partner sa oled ja kes on sinu jaoks parim valik!

Esmalt vaata, mis on sinu või su partneri looma-aasta märk SIIT!

ROTT — Rott on kirglik armastaja, kelle tunded on tihti nii sügavad, et neid on teistel raske mõista. Ehkki ta on karismaatiline ja seltskondlik, võib ta olla ka kergesti ärrituv ja salatsev. See teeb kooselu temaga vahel üpris keerukaks. Roti soove on raske mõista ja teda tuleks enne leibade ühte kappi panemist kindlasti lähemalt tundma õppida.

Parimad panused: Draakon, Ahv, Pühvel

Hoia eemale: Hobune

PÜHVEL — ta ei pruugi olla just kõige romantilisem, kuid ta on kirglik ja truu partner ning armastaja. Sa võid Pühvlit alati usaldada, kuid toimiva suhte heaks pead õppima leppima tema kangekaelsuse ja kannatamatusega. Vahel tuleb Pühvlit päris palju suunata, et ta ei jääks vaid oma arvamusele ja hoiakutele kindlaks, vaid märkaks ka maailma ja inimesi enda ümber.

Parimad panused: Madu, Rott, Kukk

Hoia eemale: Koer, Lammas

TIIGER — ta on aus, helde, lojaalne ja kaitsev. Võib juhtuda, et ta kipub liialt domineerima — see on Tiigril lihtsalt loomuses. Tiiger võib olla kangekaelne ja rahutu ja temaga koos olemine on seetõttu vahel üpris suur segadust tekitav, kuid selle kõik korvab Tiigri meeletu entusiasm ja optimism — temaga koos on raske olla kurb ja muserdunud.

Parimad panused: Koer, Draakon, Hobune

Hoia eemale: Madu, Ahv

JÄNES — Jänes on tundlik armastaja ja otsib endale partneri, kes tekitab temas turvatunnet. Kui ta partneri leiab, võib ta olla väga omandihimuline ja ühtlasi ka partnerist sõltuv. Ent ta on alati teisega arvestav ja tema peale saab kindlasti loota — tema arukus ja tasakaalukus aitavad teid mõlemaid probleemidest välja.

Parimad panused: Lammas, Koer, Siga

Hoia eemale: Hobune, Kukk