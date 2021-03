Kas ka sina teed seda iganädalast toimingut valesti? Just see on ainus õige viis raseerimiseks

See on justkui kohustus, mida naised üle terve maakera täidavad mitu korda nädalas, kuid nagu selgub, oled sa tõenäoliselt oma jalgu terve elu vaesti raseerinud!

Venuse salongi ilusaadik Nathalie Eleni ütles MailOnline’ile: „Raseerimistehnika on oluline, aga pehme, sileda, karvavaba naha saavutamiseks on vaja enamat kui paari tõmmet žiletiga. Mida sa teed enne ja pärast raseerimist, on täpselt sama tähtis.“

Nathalie avaldab saladuse, et kuigi koorimine on raseerimise puhul oluline, on tegelikult suur viga teha seda vahetult enne raseerimist — ideaalsel juhul peaks see olema tehtud päev varem.