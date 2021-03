Pandeemia on sind sõpradest lahutanud? Ometi tuleks just nüüd sõprussuhted tugevad hoida

Sõprussuhte lahtumine on eriti praegu ohtlik, kuna inimesed võivad end muredega üksi jätta ning ei otsi lähedastelt abi. Igaühel meist on vahepeal on vaja enda muresid kurta, et tunda end vaimselt tugevana.

Psühholoog Sula Windgassen sõnul on meil kõigil omad mured - kellel on vaja kodus töö kõrvalt lapsi kaugõppega aidata, kellel kadus sissetulek või kes peab rinda pistma tugeva ärevusega.

Ometi tuleb just siis sõpradega tugevaid suhteid hoida.

1. Sa ei pea olema suurepärases tujus, et sõpradega suhelda



Kui tunned end mingil põhjusel kehvasti, siis ära planeeri telefonikõnet teisele ajale. “Meil võivad olla omad eeldused, kuidas me peaks sõpradena käituma. Seega tunneme, et kui me oleme kurvad või väsinud, siis nad pettuvad meis. Usu, seda ei juhtu! "Vestlus tõstab kindlasti su tuju, lisaks võidki ausalt öelda, et tunned end pisut kehvasti,” selgitas Dr. Windgassen.