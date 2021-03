Terapeut annab nõu kuidas lähedasi suhteid parandada: tänases olukorras on nii perekondlikud kui ka partnerlussuhted pandud proovile

“Vaadates praegust olukorda, kus meie ühiskonnal on keeruline hoida fookust sellel, mida soovime, sest igaüks soovib valdavalt midagi iseendast lähtuvalt, tasub minna süvitsi perekonna kui ühe olulise väärtussüsteemi tasandile. Teatavasti on eestlane minevikus eksisteerinud ohuolukordades hoidnud ühte. Nii ka perekondades,” räägib Kuurme ja selgitab, et selle tänapäevane väljund paistab silma ilmselt vaid rahvuslike traditsioonide au sees hoidmise näol. Paradigma hakkas muutuma siis, kui inimeste teadvustasand sai loa avarduda ning hingeline ja vaimne areng sai loa kasvada. Kuigi individuaalses plaanis oleme me rahvana kasvanud ja arenenud, on seda enam kasvanud samas ka lõhestumine. Seda ennekõike perekondades, aga ka kogukondades, institutsioonides, riigis.

“Astume paar sammu tagasi ja mõtleme korraks elu esimestele minutitele, tundidele ja päevadele. Oleme unustanud ära, et kõige olulisem vajadus lapse sündides on puudutus,” ütleb Kuurme. Esimesed päevad ei kuule ega näe imik veel midagi, sestap on tema kõige olulisemaks vajaduseks mitte ainult kõhutäis, vaid puudutus ja lõhn. Selle järgi tajub ta oma ema ja isa lähedust. Selle järgi kujunevad tema ajus juba esimesed seosed, mis tunne on olla turvatundes. Turvatundega hakkavad ajapikku seostuma veel paljud erinevad aspektid, kuniks täiskasvanueas oskame luua juba turvalise keskkonna nii iseendale kui ka perele vastavalt oma algsetele kogemustele. Seetõttu on oluline tänases eriliselt intensiivses kaose ja muutuse pöörises hoida tähelepanu all, kas lastele on tagatud nende jaoks õige turvatunne – olgu see puudutuse ja läheduse pakkumise näol, mida vanem saab jagada. Lapse vajadus on saada tähelepanu, kallistust, pai ja lihtsalt seda tunnet, et tema jaoks ollakse olemas – ükskõik, mis! “Kuid arusaadavalt jälgides ümber toimuvat, on ka lapsevanematel täna seda endal keeruline kogeda ning pakkuda,” tõdeb Kuurme.

Lapse jaoks on oluline tunne, et tema jaoks ollakse olemas

Kui küsida lastelt endilt, mida nad praeguses elus kõige rohkem vajavad, on Kuurme sõnul enamasti vastuseks see, et nad vajavad rohkem koosolemist oma sõpradega, suhtlemist silmast silma, ka seda, et elu oleks oma tavapärases ja nende jaoks loomulikus rütmis.

Tänapäeva lapsed ja noored saavad väga palju oma teadmisi ja kogemusi läbi virtuaalmaailma ning nende maailmapilt kujuneb suures osas vastavalt sellele. See aga, millises infoväljas perekonnas tervikuna ollakse ja millest mismoodi räägitakse, kujundab ka lapses peegelpildi selles toimuvast. Lapsed haaravad infot üsna aplalt ja nende analüüsivõime ei pruugi olla arenenud, mistõttu on lastega suhtlemisel oluline nüanss mitte minna vastandumisse ja anda hinnanguid, vaid kuulata, arutleda ja tuua nendele elulisi näiteid sellest, mis vahe on illusioonil ja reaalsusel.

“Laste puhul on kindlasti oluline võtta täiskasvanul vastutus. Vastutus oma valikute, arusaamade ja väärtuste osas. Vastutuse võtmine õpetab ka lapsi võtma vastutust ning leppima tagajärgedega, mille toovad kaasa erinevad valikud. Kuid kindlasti on siin oluline roll sellel, mis keeles me räägime oma lastega. Taas peab toonitama enda kui lapsevanema, aga ka täiskasvanu eeskujuks olemise olulisust,” räägib Kuurme.

Nii on ka tänane soovitus perekondadele jätta oma individuaalsed jäigad seisukohad ja vastandumine hetkeks kõrvale ja olla pelgalt inimene oma eheduses ning toetada üksteist tingimusi ja ootusi esitamata. Ennekõike perekonnas, kus kasvavad lapsed, on see nende tulevikukontekstis oluline – võiks öelda isegi, et eluliselt oluline aspekt.

Kunagised põhiväärtused on seatud küsimärgi alla just seetõttu, et nähakse ka väljaspool ühiskonda toimuvat ja selle illusoorset pakendit. Miks just pakend? Sest oleme ühtpidi uudishimulikud ja soovime võtta teistest eeskuju, aga ajapikku avaldub pakendi sisu ja siis avastame, et see pole teps mitte see, mis ta alguses tundus olevat. Küll aga võime öelda, et riiklik ja ühiskondlik sisemine vastandumine ja lõhestumine on vaid peegelpilt sellest, mis toimub ka perekondlikes süsteemides n-ö mikrotasandil, rääkimata inimeste iseenda sisemaailmas. Kui tuletada meelde neid hetki meie rahva minevikust, näitab kogemus, et kokku hoides ja üksteisest hoolides toimub teatud sügavama alateadvuse tasandi tervenemine palju efektiivsemalt. Jällegi seda nii isikupõhiselt kui ühisteadvuses terviklikumalt.

Rõhku tuleks siinkohal panna ennekõike sellele, et mitte süvendada tahtlikult vastandumist, vaid kasvatada lapsi maailma reaalsust avaramalt nägema ning toetama arenguks vajalikku tervislikku uudishimu.

Teine oluline aspekt Kuurme sõnul laste arengus ükskõik millises vanuses on kindlasti ka see, millisena nad näevad oma vanemaid. Vanemate omavaheline suhtlus ja viis, kas ja kuidas teineteist austatakse, loob vundamendi ka laste enda tulevikusuhetele. Emad, kes enamjaolt ka minu vastuvõtule satuvad, on sageli keerulises olukorras, kus nad on lapsevanemaks saades pidanud ohverdama oma ressursi, mis hoiaks terve ja toetavana partnerlussuhte. Panus, mis laste arengusse ja kasvamisse läheb, on teinekord liikunud ärevakstegevasse äärmusesse, kus ise ja partner, kellega koos see uus elu loodi, jääb tahaplaanile.

Lapse kasvatamine teatud uute normide ja standardite järgi survestab nii lapsi kui vanemaid tegema tohutuid pingutusi. Ja siinkohal allaandmine või eksimine on ennekõike psüühiliselt ja vaimselt karistatav. Just nüüd, kus elame läbi suuri muutusi kogu inimkonnas, on hea aeg revalideerida ning kriitiliselt üle vaadata ka see, mida lapsevanemad vajavad selleks, et perekondlik suhe oleks pikemas perspektiivis ennekõike jätkusuutlik, aga teisisõnu õnnelik ja rahulolev. Ja seda mitte ainult individuaalselt, vaid ka ühises kontseptsioonis.

“Mulle meeldis ühe kolleegi ütlus, et me oleme siia maailma tulnud, et kohtuda teiste inimestega ja jagada seda, mis meil on. Meis on küll palju tarkusi ja kogemusi, mida jagada ja õpetada, aga ennekõike võiks meis rohkem olla armastust, mida jagada. Just partnerlussuhetes on selle mõtte laiendus igati omal kohal,” räägib Kuurme.

Turvalisema ja toetavama kooselu ehitamine

Iga perekond saab alguse just partnerite omavahelisest suhtest, kelle vahel on see nn nähtamatu resonants. Mida aeg edasi ja mida rohkem see tunnetus ja teadmine omavahelisest sobivusest süveneb, seda toetavam ja turvalisem on ehitada edasist kooselu.