Terapeut Liis Kuurme: tänases olukorras on nii perekondlikud kui ka partnerlussuhted pandud proovile

Kui küsida lastelt endilt, mida nad praeguses elus kõige rohkem vajavad, on Kuurme sõnul enamasti vastuseks see, et nad vajavad rohkem koosolemist oma sõpradega, suhtlemist silmast silma, ka seda, et elu oleks oma tavapärases ja nende jaoks loomulikus rütmis.

“Lapsevanematena ja mina terapeudina näeme aga selle taga veel palju muud, mida laps ei oska veel seostada ja sõnadesse panna. Nii nagu täiskasvanutel, on ka lastel ja noortel tänapäeval kõik seotud muutuste kiireneva tempoga ja kindlasti turvatundega, mis selle tempo juures olulist rolli mängib,” selgitab ta.

Lapse jaoks on oluline tunne, et tema jaoks ollakse olemas

“Astume paar sammu tagasi ja mõtleme korraks elu esimestele minutitele, tundidele ja päevadele. Oleme unustanud ära, et kõige olulisem vajadus lapse sündides on puudutus,” ütleb Kuurme.