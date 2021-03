Soovid kallimaga rääkida? Just sel ajavahemikul kuulab ta sind kõige tõenäolisemalt

Foto: Shutterrstock

Lause: "Kallis, ma tahan sinuga rääkida!," mõjub paljudele meestele nagu pangetäis külma vett pähe. Uuringud on ka kinnitanud, et samal ajal kui sina südant puistab läheb tema mõte rändama. Selleks, et aega efektiivselt ära kasutada tea, kui kaua sa rääkida võid!