Kevadpühad on ukse ees! Kuidas ja milliste nippidega oma kodu juba pühademeeleollu viia?

Samuti ei tohiks sisekujundusspetsialisti sõnul unustada tekstiilide värve, sest ka need loovad kindla mulje. Näiteks näeb valge laudlina välja ametlikum, mistõttu tuleb kevadise meeleolu loomiseks lisada juurde pikki vanikuid, salvrätikud või taimi. Looduslikud tekstiilivärvid, nagu naturaalne lina, annavad kaetud lauale mitteametliku, hubase ja nostalgilise välimuse, mis meenutab vanavanemate kodus tähistamist. Värviline laudlina, nagu näiteks kollane ja roheline, näeb välja mänguline ning süstib lihavõttelauda lõbusat energiat.

Soovitatav on jääda maksimaalselt 3–4 värvi juurde, mis üksteist monokroomselt või kontrastselt toetavad,“ vihjas sisekujundaja Eliise Tammekivi.

„Lihavõttepühadeks sobivad ideaalselt just looduslikest materjalidest lauamatid, sest selle tähtpäeva tähistamise puhul püüame ju tegelikult lauale tuua rohkem looduselemente, mis sümboliseerivad looduse ärkamist. Samal ajal võimaldavad pikad vanikud meil erinevate värvidega mängida ning need maksavad vaid paar eurot, aidates luua just sellist meeleolu nagu soovid. Näiteks selle aasta PANTONE värvid kollane ja hall sobivad ideaalselt lihavõttelauale, seda siis vanikute, salvrätikute või muude aktsentide näol. Sõltuvalt kodu interjöörist, meelepärasest stiilist ja olemasolevatest lauanõudest on võimalik kõik tekstiilid lõpetuseks omavahel kokku segada viisil, mis sobib just pidulaua ja piduliste soovidega.

Kõigepealt otsusta oma laua üldilme ja kodu stiili põhjal, milliseid lauatekstiile sooviksid kasutada. Laudlina on traditsiooniline ja alati pidulik valik, kui on vaja midagi tähistada. Tänapäeval ei ole laudlina aga sugugi vajalik. Kaasaegsesse interjööri sobivad imehästi ka pikad vanikud, mis laua äärtest alla langevad. Ja see võibki olla midagi uut ja põnevat, mis lihavõttelauale elu sisse puhub. Samuti võib asetada lauale mõned efektsed lauamatid, mida saab kasutada koos laudlinaga või otse laua peal. Ja salvrätikud – kas siis tekstiilist või paberist – võivad olla selleks viimaseks lihviks, mis kõik osad ühtseks tervikuks kokku seob.

Kaunistused

Lihavõttekaunistusi ei pea ainult poest ostma, vaid neid saab ka hõlpsalt ise kodus meisterdada. Näiteks võid sammud alati loodusesse seada ja sealt inspiratsiooni ammutada, või siis kasutada juba olemasolevaid asju. Seega ära unusta oma laua üldist ilmet ja vali üks või kaks kesksest elementi, mis seovad kogu kujunduse ühtseks tervikuks ja loovad laua ääres toreda munadepüha meeleolu.

Sinu pühadelaua keskseks kaunistuseks võib olla näiteks alus või kandik, mis on kaetud samblaga. Samblale võid asetada värvilised pühademunad, mis kõiki rõõmustavad.

Suur kimp kevadisi lilli või oksi on ideaalne viis, kuidas pühadeks kevadet tuppa tuua. Okste ja kimbu asemel võid kasutada ka näiteks suurt lillepotti, mis on kevadlilli täis.

Kui sul on lapsed, siis meisterdage koos salvrätikutest ja munadest pühadejänkud. Voldi salvrätik kokku, pane see ümber muna ja seo salvrätik sedasi kokku, et moodustuksid armsad jänkukõrvad.

Seejärel aseta need munadest jänkud kõigi pereliikmete taldrikule. See on igati vahva viis, kuidas pühadeaega natuke mängulisust ja lusti tuua.

Üks omatehtud kaunistus, mida saab olenevalt stiilist peaaegu alati kohandada on looduselementidega klaasvaas. Sa võid panna klaasvaasi sammalt, puuoksi, heina, kuivatatud lilli või värvilisi mune. Lihtsalt lase oma fantaasial lennata!

Kui soovid midagi, mis on oma olemuselt lihtne ja kestab kaua, siis vali kunstlilled või rippvanikud. Rippvanikutega saad kaunistada kogu laua või siis pane väikesed rohelised kunsttaimed kenadesse pottidesse. Need kaks kaunistust on ajatud ja võimaldavad nautida looduse ilu aastaringselt.

Laudlina, taldrikute või muude kaunistustega kokkusobivad salvrätikud, mis on kaunilt kokku volditud või puuokstega seotud, on alati kena ja peen kaunistus, mida on lihtne mis tahes stiili või ilmega sobitada.