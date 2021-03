Gwyneth Paltrow müüb vibraatoreid ja fännid on vihased

Seks on teema, mis jagab fännid kaheks: need kes vihastavad ning asuvad agaralt sotsiaalmeedias ründama ning need, kes aplodeerivad ja elavad kaasa. Just niisuguse risttule vahele on sattunud auhinnatud filmistaar, ettevõtja ja kirjanik Gwyneth Paltrow.

Oma kehast paljastavate piltide jagamist meedias peetakse seksikaks. Fännid ootavad oma iidolitelt, et nad lahkaksid avalikult oma eraelu telgitaguseid, oleksid stiili ikoonid ning seisaksid rõhutute eest. Sellega fännide isu piirdub. Seksuaalsusega seotud teemad, kui need just ei hõlma staaride isiklike negatiivseid läbielamisi, ei taha keegi kuulda. Staar, kes võitleb magamistoa igavuse ja rutiini vastu ning ütleb otse välja, et seksuaalne heaolu on üldise tervise üks oluline alustala, otsib pahandusi. Avalikkus ei ole veel selleks valmis, et suured eeskujud hakkavad orgasme propageerima ja veel vähem kui seda tehakse naiste seksuaalsuse võtmes.

Musta Pantri perenaine Inna tunneb siirast rõõmu, kui üldsuse arvamuse mõjutajad seisavad ka naiste heaolu eest. Gwyneth asutas 2008. aastal välise ja sisemise heaolu online keskkonna Goop.com, kus ta oma fännide suureks rõõmuks ja pahameeleks müüb ka vibraatoreid ning tupekuule. Turul domineerivad sekslelud on tihti üle seksualiseeritud. Realistliku välimusega vibraatorid on eilsest päevast ja Gwyneth propageerib mainekates ajakirjades diskreetse välimusega Wand vibraatoreid, kui kaasaegse naise orgasmiparadiisi. Tupekuulid ei ole sekslelud, vaid tervisetooted. Need tugevdavad vaagnapõhjalihaseid ja seeläbi muudavad orgasmid naise jaoks võimsamaks. Ent neil on ka palju muid positiivseid mõjusid: toetavad põit, leevendavad PMSi sümptomeid ja palju muud.