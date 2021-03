Igatsed meeldejäävat õhtut? Siin on põhjused, kuidas ja miks täna õhtul ohjad enda kätte haarata!

Just selles, paljude naiste lemmikpoosis, on naisel kontroll kiiruse, intensiivsuse ja muu kõige muu üle. See kõik teeb orgasmini jõudmise kordi lihtsamaks. Lisaks saab selles poosis vastavalt oma soovile kliitorit stimuleerida, mis kindlustab eriti erilise kogemuse.

Peamine põhjus, miks osad naised kontrolli voodis enda kätte ei tihka haarata, on selles, et nad pelgavad seda, kuidas nad välja näevad. Ehk on sul mõni voldike või põed oma rindade pärast? Tegelikult on see kõik asjatu- mees naudib seda vaatepilti nii lummatuna, et ükski üleliigne kilogramm sinu kehal ei hakka talle silma. Pigem vaatab ta naist, kes naudib seda, mida ta teeb.