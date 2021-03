Suurpuhastuse ABC | Kevadkoristus või kevadkorrastus — kumb on tõhusam ja miks?

Kui palju erineb kevadkoristus sinu jaoks tavalisest suurpuhastusest? Kevadkoristus tähendab minu jaoks väga põhjalikku koristust, mitte korrastust, ning see on vajalik selleks, valmistuda järgmiseks pooleks aastaks ehk kaheks uueks aastaajaks - kevadeks ja suveks. See on justkui uus algus enda kodule ja ka enda mõttemaailmale, mis aitab suvele rõõmsamalt vastu minna.

„Korrastamine on põhjalik asjade sorteerimine, äraviskamine või annetamine, hiljem asjadele ka oma koha leidmine. Koristamine aga järgneb korrastamisele ja see on tolmu pühkimine, põrandate pesemine ja nii -öelda ripakil olevate asjade tagasipanek nende õigele kohale,” selgitab Marie.

„See tähendab, et ma kuulun liitu NAPO (National Association of Productivity and Organizing Professionals) ning olen selle liidu professionaalsete korrastajate nimekirjas. Nüüd oman ka KonMari konsultandi sertifikaati ja olen ka sealsete konsultantide nimekirjas,” rõõmustab naine, kes hetkel on Eestis ainus NAPO nimekirjas.

„Kindlasti tuleb koristada tuba toa haaval, sest vaid nii saab süsteemselt kõik toas kiiresti korda. Samuti tuleks meeles pidada, et mida rohkem mustust koguneb, seda kohutavama ettevõtmisena koristamine näib. Selleks, et kodu oleks regulaarse tähelepanu all ja tööd ei kuhjuks, sea sisse kindel rutiin ja pea sellest kinni – vähe ja tihti on parem, kui harva ja põhjalikult,” sõnab maailmakuulsa korrastusspetsialisti Marie Kondo nimekaim Marie Pärkma (30), meieeluilu.ee looja ja proffessionaalne korrastaja.

Kevadkoristus justkui uus algus enda kodule ja mõttemaailmale, mis aitab suvele rõõmsamalt vastu minna.

Kuidas ja millal sina kevadkoristuse tavaliselt ette võtad?

Võtan selleks tavaliselt mingid kindlad päevad või hoopis nädalavahetuse ning kui varem olen seda teinud üksinda, siis sel kevadel võtan appi terve pere. Nii saavad asjad kiiremini tehtud ja ka lastele saab õpetada taaskord koristamise vajalikkust.

Millised on põhilised asjad, mida peaks jälgima?

Kui korrastamise puhul soovitan korrastada kategooriate järgi, siis kevadkoristuse puhul soovitan koristada asukohapõhiselt. See siis tähendab, et võtad kindla ruumi, kapi ja koha, millest alustad ja mida puhastama hakkad.

Enne koristamisega alustamist soovitan valmis panna kõik vajalikud asjad: koristustarvikud, lapid, tolmuimeja, põrandapesumopp jms.

Soovitan koristada kellaosuti suunas ja ülevalt alla. Kellaosuti suunas tähendab, et vali toas üks alustuskoht, ning liigu sellest alates kellaosutisuunas järjest paremale, kuni toale on tiir peale tehtud. Ülevalt alla tähendab, et pühi tolm alati suunaga ülevalt alla, et kõigepealt kõige ülemiselt riiulilt ja liigu suunaga alla.

Vastasel korral muutuvad madalamad pinnad taas tolmuseks. Samuti pühi tolmu rahulike liigutustega, et seda mitte õhku laiali keerutada. Kõigepealt puhastagi selle soovituse järgi pinnad tolmulapi või niiske lapiga ning kõige lõpus tõmba põrandad tolmuimeja ja põrandapesumopiga.

Nüüd kus talvegarderoob tuleb kokku pakkida, siis kuidas oleks seda kõige targem teha?

Kevadkoristuse mõte on saada puhtaks just need kohad ja asjad, mille puhastamisele me igapäevaselt ei mõtle. See on aeg näiteks kardinate pesemiseks, akende pesemiseks seest ja väljast, vaipade puhastusse viimiseks ja võib-olla ka diivanile süvapuhastuse tegemiseks.