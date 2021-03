Näohooldustoodete koostisosad luubi all — mida me tegelikult oma näole määrime?

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus loomasõbraliku ilu töörühm LILU võttis vaatluse alla mõned väga levinud koostisained näohooldustoodetes ja selgitas välja, mida need endast kujutavad ja milline on nende päritolu.

Lanoliin on levinud koostisaine nii sügavalt niisutavates näokreemides ja maskides kui ka paljudes vananemisvastastes toodetes. Lanoliin on väga hea niiskuse siduja, mis suudab ka kõige kuivemal ja külmemal talvel hoida naha niisutatud. Tegu on õliga, mida looduslikult leidub lambavillas, hoides lamba kasuka kuiva ja puhtana. Pärast villa eemaldamist lambalt, pannakse vill tsentrifuugima, mille tulemusena õli eraldub.

Kuigi lanoliin on täna kosmeetikatööstuses vägagi levinud koostisaine, siis ei mõju see alati nahale hästi. Mitmed uuringud on tuvastanud, et lanoliin tekitab allergilisi reaktsioone kahjustunud nahal eriti just laste seas. Arvatavasti on tekkinud negatiivne reaktsioon, kuna lanoliini leidub üha enam ja enam kosmeetikas, mida kasutatakse igapäevaselt.

Vegan kosmeetikas on lanoliin enamasti asendatud taimsete õlidega, palmi- või kookosrasvaga.

Steariinhape on küllastunud rasvhape, mida saadakse erinevatest rasvadest ja õlidest. Steariin on väga tõhus rasu ja mustuse eemaldaja ning lahustub vees väga hästi, mistõttu näohooldustoodetest kasutatakse teda eelkõige puhastuspiimades ja vahtudes. Katsudes on steariin kergelt libe, mistõttu on teda ka kerge näole kanda ja laiali hõõruda.

Steariinhapet leidub ohtralt searasvas, kuid on ka mitmeid taimseid allikaid. Tihti kasutatakse just kookosrasva derivaate, nt sodium isethionate, mis töötab sarnaselt steariinhappele. Kui steariinhape on taimset päritolu, siis on kosmeetikatoodetel enamasti koostisainete nimekirjas vastav märge.