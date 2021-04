“Oi, on üks esimene aprill, mis ei unune mul mitte iialgi. Tegu oli minu eelmise suhtega ja sõnapaaril “eelmine suhe” on siin oluline roll. Mõtlesin sel päeval naljaga öelda oma tolleaegsele kallimale, et ei suutnud vastu panna ja petsin teda ühe teise mehega. Jah, on küll kuri nali, aga tahtsin reaktsiooni näha ja lootsin, et saame mõlemad selle üle hiljem naerda. Aga nali oli sõna otseses mõttes minu kulul — kallim tundis kergendust, seda oli ta näost näha ja ta teatas, et tema on mind juba ammu petnud. Mitmeid kordi! Küll on hea, et sai selle lõpuks välja öeldud. Mina tegin nalja ja tema mõtles seda tõsiselt. Ei ole vist vaja mainidagi, et see jäi meie viimaseks koosolemise päevaks.”