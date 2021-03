„Mis sina siis oma eluga teed ka?” ehk 5 napakat vastust neile, kes uurivad liiga palju

Õnneks on 5 vaimukat vastust, mis uudishimulikele võiks sobida:

1. “See on üllatus!”

Kui sa ei tea, mis kooli sa sisse saad või kus elama hakkad või kas leiad üldse tööd, siis vasta kõikidele uudishimulikele entusiastlikult: see on üllatus!

Nii jätad sa neile mulje, et tõepoolest on midagi suurt plaanis ja sa ei taha üllatust ära rikkuda.

2. „Ma pürgin magistriõppesse, õudusteaduses!”

- selline vastus paneb ilmselt küsijal kohe suu kinni ja võid kindel olla, et enam ta ei küsi ka.

Sina aga olid lihtsalt lõbusalt vaimukas!

3. Jahmata reaalse eluga!

Kui sinu päevad koosnevadki hetkel pidžaamas Netflixi vaatamisest ja koeraga jalutamisest, siis just nii ütlegi.

Ära hakka isegi valetama, et saadad iga päev meeleheitlikult oma CV’sid välja kui sa seda tegelikult ei tee.

4. Muuda taktikat ehk "Mis sul endal ette näidata on?"

Meil kõigil on üks tädi, kes iga kord pühadelauas küsib üht ja sama küsimust, millele sina aina erinevaid viisakaid vastuseid leiutad, siis nüüd on aeg sellele lõpp teha. Ütle, et tal ei ole mõtet sinu plaanide kohta uurida, kui tal endalgi midagi erilist ette näidata pole!

5. "Elan?"

Kui keegi uurib, et mis sul siis ka plaanis on, vasta üpris loogiliselt- elada! See võtab kõik kokku ja annab aimu, et sa tegeledki kõige tähtsamaga!





allikas: allwomenstalk.com