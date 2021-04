Foto: Shutterstock

Pikk kodukontori periood on osade inimeste jaoks vägagi inspireeriv, sest nad tunnevad, et ajavõit on olnud suurepärane ja asjad saavad lausa iseenesest valmis. On aga ka inimesi, kellel kodukontoris tööasjad üldse ei suju ja tegemata asjade kuhi on mitmeid kordi suurem kui varem kontoris.