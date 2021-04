LÕBUS VIDEO | Armastatud kodukujundaja vallandas kevadpühade eel kipsi ostmise maania: apteek arvas, et on süsteemiviga!

Tegelikult jagas Merlin juba aasta tagasi oma sotsiaalmeedia kontol @homeinestonia vahvat võimalus meisterdada endale vaas, mis sobib imehästi kaunistama pühadelauda.

Vaasi idee leidis Merlin Pintrestis ja otsustas kohe järele proovida. Põhimõtteliselt on tegemist nostalgilise paberist gloobuse meitsesterdamise tehnikaga, kus ühe abivahendina läheb vaja ka täispuhutud õhtupalli.

„Seda, et sellest kasvab mingit suuremat sorti munavaasi hullus, ma küll ei osanud ette näha,” ütleb Merlin, kelle tegemisi jälgib sotsiaalmeedias üle üheksateistkümne tuhande huvilise!

„Eelmisel aastal tegin nii, et valasin kipsisegu täispuhutud õhupalli sisse ja lasin seal sellel kivistuda. Kuna aga õige kipsisegu saamine oli üsna keerukas ettevõtmine , sest sellest sõltub ka vaasi vastupidavus, siis juhtus päris palju seda, et munad kukkusid plahvatama,” meenutab Merlin naerdes.

Just selle tõttu ostsutas ta sel aastal uutmoodi katsetada: „Asendasin kipsipulbri kipsipaelaga, millega tavaliselt lahaseid tehakse ja katsin sellega õhupalli pealtpoolt. Ehk vana hea paberist gloobuse tehnika, mida kõik üle kolmekümne aastased kunagi käsitöötundides teinud on,” sõnab ta ja lisab, et tegemine on imelihtne: „Kipsipael vette ja õhupalli peale!”

Teada tuleb ka seda, et mida rohkem kihte tuleb, seda tugevam vaasike saab.

Kui eelmisel aastal munavaasi hullus lahti läks, siis selgus, et Merlini ideega tuli kaasa üle neljasaja huvilise. „Massiline kipsi ostmine viis lausa selleni, et jälgijad kirjutasid mulle, et poes küsiti nende käest, miks nad seda ostavad, sest muidu kipsi ei osteta, aga praegu ainult seda massiliselt küsitaksegi,” meenutab Merlin ja lisab, et käsitööpoodide laod said toona vist küll tühjaks sellest.