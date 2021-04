Tagasihoidlik ja armas! Niimoodi käitudes on enam kui kindel, et mehel on romantilised tunded tekkinud

See on üks kõige sagedamini ette tulevaid näiteid, et ta sinu vastu midagi tunda võib. See, et ta ära jookseb, pole sugugi dramaatiline, nii et ära muretse. Ta saadab sulle aeg-ajalt sõnumeid, aga mitte iga päev. Tõenäoliselt tahab ta, et te jääksite mõnda aega sõpradeks ja ta ei taha end siduda, vähemalt seni, kuni ta on õppinud sind paremini tundma. Ja kuni tal on piisavalt julgust, et oma tunnetele otsa vaadata. Alles siis on ta valmis oma tunnetest sulle rääkima. Aga see faas ei tohiks väga kaua kesta.