Treener annab nõu: välitreeningu puhul peaks esmalt arvestama temperatuuriga

„Tee sõpradega video vahendusel trenni. Määra harjutuste sooritamisel eesmärgid, kuhu tahad jõuda. Tee treeningpäevik avalikuks ja jaga sõpradega, nii et saate võrrelda tulemusi,” soovitab Viska.

„Pereringis treenides on alati lõbus kasutada üksteise keharaskust või teha paarisharjutusi, näiteks käest kinni kükid, plaksuga üksteisele kätekõverdused ja keretõsted,” lisab ta. Välise treeningu puhul peaks treenija esmalt arvestama temperatuuriga: treeningusse ei tohiks planeerida puhkepause, sest muidu võib keha maha jahtuda. Riietus olgu õues meeldivalt soe, aga samas selline, mis tagaks liigeste maksimaalse liikumise.

„Sportimist on kindlasti just praegusel ajal vaja, sest üldkehaline koormus parandab olulisel määral aju aktiivsust ja seeläbi saate kahetipulise tööpäeva,” on Viska kindel.