Loo selgust! Siin on 5 peamist suhtetüüpi — millises neist oled sina?

Blackmani sõnul arvavad paljud inimesed, et suhtesse astumine ei muuda nende iseloomus midagi. Tegelikkuses inimesed muutuvad. „See, kuidas sa käitud vallalisena, on hoopis midagi muud kui see, kuidas sa käitud suhtes olles,” on Blackman oma kogemusele tuginedes kindel.

„Kui olid vallalisena iseseisv, siis suhtes olles võid muutuda endalegi üllatuslikult hoopis alalhoidlikuks ja isegi kaassõltuvaks. Miks? Sellepärast, et sageli on iseseisvatele naistele elu õpetanud, et selleks, et kellegagi koos olla, pead sa talle meele järele olema ja tema soove täitma.

Samamoodi muutuvad ka tagasihoidlikud naised. Näiteks need, kes on pigem oma töökollektiivis alandlikud ja vaiksed, võivad oma paarisuhtes olla hoopis jõulisemad ja domineerivad, et end kusagil kehtestada. See, millisteks me muutume, on suuresti seotud meie iseloomuga, allasurutud emotsioonidega ning lapsepõlvest kaasa tulnud käitumismustritega.”