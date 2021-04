Aeg rõõmustada! See nädal tuleb eriti hea just neile kolmele tähemärgile

Jäär

Tunned end sel nädalal eriti kirglikult ja oled valmis sukelduma uutesse kogemustesse ja seiklustesse.

Sa oled valmis kuulama iseenda sisetunnet ja ka tegutsema sellest ajendatuna, see, mida teised ütlevad sulle sel nädalal korda ei lähe. Sa tead, mida sa tahad ja liigud selles suunas- enesekindlalt ja säravalt.

Lisaks võivad sinu teele sattuda ka need õiged inimesed, kes on tunnistajaks, et oled õigel rajal!

Lõvi

Sind on ees ootamas palju seiklusi, isegi kui ajad on sellised nagu nad on. Võimalik, et saad mõne uue ja huvitava pakkumise, mis viib sind igapäevarutiinist välja. Ühtäkki tundub sulle, et maailm on valla ja sa suudad kõike. Algavasse nädalasse mahub isegi mõni kohtumine või uus tutvus, mis võib oluliselt muuta su kevadet. Seda ainult heas mõttes.

Seega, ole uudishimulik ja avatud ning võta vastu kõik, mis su teele saadetakse.

Ambur

Kui sulle tundub juba, et selle kevade pead sa üksi veetma, siis sel nädalal võib kõik muutuda. Nimelt oled sa sel nädalal eriti külgetõmbav ja romantilises meeleolus, seetõttu loob algav nädal suurepäraseid võimalusi, et kohtuksid kellegi uuega.

Kui aga oled juba suhtes, siis see nädal kulgeb teil eriliselt harmooniliselt ja tunned, et oled oma õnne tipul!

Allikas: Elitedaily