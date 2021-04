1. Teie tülid sisaldavad asjatut kriitikat

Selle asemel, et öelda: “Kas sa palun saaksid nõudepesumasina ära tühjendada?” kasutate te lauseid: “Kas sul on mingi hälve või oled sa lihtsalt rumal? Miks sul kunagi meeles ei seisa, mida ma sul teha palun?!” Pane tähele — kriitika ei käi mitte tegevuse või palve, vaid otseselt teise inimese kohta. See aga näitab, et üks teist peab end teisest paremaks. Selline suhe aga ei vii kuhugi. Kui soovid veel midagi päästa, on aeg end kontrollima hakata: enne mõtle ja siis alles ütle!