Unusta kohv! Need lihtsad nõuanded tagavad sulle energialaengu kogu päevaks

Kuigi väsinuna jookseme me esimese asjana kohe kohviautomaadi suunas, siis tegelikult võiks hoopis enne seda juua vett. Klaasike või kaks ning vaadata, kas energiapuudus on ehk tingitud hoopis vähesest veejoomisest.

Seda, kuidas mõista, kas jood ikka piisavas koguses vett, annab aimu sinu toaletikasutus. Järgmisel korral piilu, kas sinu uriin on helekollane ja selge või hoopis tume kollane. Kui tegemist on tumekollase uriiniga, siis on see selge märk, et sinu keha vajab rohkem vett.

Tõsta serotoniini taset

Serotoniin ehk õnnehormoon on miski, mida tasub alati üleval hoida ja teadlikult tõsta.