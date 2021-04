Tähelepanu, naine! Kas sina tead, kui pikk on sinu lemmikpüksikute eluiga?

Naiste hügieenile spetsialiseerunud TikToker @kittychemist´i sõnul võivad meie lemmikpüksikud peale pikka kandmisaega hakata koguma baktereid, mis põhjustavad tõsiseid tupeinfektsioone, häirides meie intiimpiirkonna PH-tasakaalu. Kuna need bakterid, mis meie püksikutesse jäävad, on nii mikroskoopilised, siis ei saa neid ka sagedasti pestes välja.

Seega soovitatakse üht püksikute paari hoida alles maksimaalselt aasta, sealt edasi tuleks aga leida omale uued lemmikud.



Uuringutest on selgunud, et isegi just pesumasinast tulnud püksikutes võib leiduda veel märke väljaheidetest. Seega on oluline oma intiimpesu eest tõeliselt hästi hoolt kanda.

Lisaks sellele soovitatakse aeg-ajalt ka oma pesumasinat puhastusvahendiga pesta, et hävitada sealtki kõikvõimalikud mikroobid ja bakterid.

2012. aastal läbiviidud uuringust selgus, et keskmisel naisel on 34 paari aluspükse. Hoolimata suhteliselt suurest arvust kannab nii mõnigi naine mitu päeva järjest samu aluspükse, mida ei tohiks kindlasti teha, sest just niiskus on parim keskkond bakterite paljunemiseks.

Just seepärast ei tohiks kunagi ka peale sportimist sama aluspesu edasi kanda, vaid tuleks seda kohe vahetada.

Allikas: bodyandsoul.com