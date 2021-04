„Olen näinud, et mu mees viskab viimasel ajal nii Facebookis kui ka Instagramis, südameid "keelatud naistele" ehk siis oma eks kallima fotodele ning mitmetele teistele, minu jaoks tundmatutele naisterahvastele. Kõik nad on korralikud mimmud, seksikad üle võlli meigitud. Mõned ekskallimad ka tagasihoidlikumad, nagu mina," kurdab Naistekale kirja saatnud naine.Kas on põhjust muretsemiseks? Nõu annab ka Maris Oidekivi-Kaufmann, pere-ja paariterapeut.