Vanusest tingitud pigmendilaikude vähendamine kahe nädalaga

Naha vananemine on loomulik protsess ja see on suuresti tingitud teguritest, mille üle meil puudub igasugune kontroll (näiteks pärilikkus). Samas on oma osa ka välisteguritel ja me saame paljusid neist mõjutada just endale sobivas suunas. Eluviisist tulenevad tegurid (näiteks see, kui palju me viibime päikese käes ja kuidas toitume) võivad naha vananemist kiirendada, põhjustades naha enneaegset vananemist. Targad valikud ja naha kaitsmine tagavad kauemaks naha noorusliku väljanägemise.