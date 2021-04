Viis selle kevade trendi, mis kosutavad nii keha kui vaimu

Kollageeni tootmine väheneb meie organismis alates 25. eluaastast. Selle tulemusena muutub nahastruktuur kuivemaks, tekivad peenikesed kortsud, juuksed lähevad hapramaks, liigesed hakkavad naksuma ning küüned kergemini murduma. Kena uudis on see, et Kuressaare südames toodetakse tervisesegu, mis aitab täiendada kollageenivarusid, taastamaks tuhmunud naha ilu ja juuste elujõudu. Ajakirja EMA lugejalemmikuks pärjatud Boost Yourself kollageeni tervisesegu maitsekombos kohtuvad supertoit toorkakao ja meie endi kodumaal kasvanud vaarikas. Kakao on mineraalide allikas ja teatavasti ka hea tuju tekitaja. Vaarikas aga rikastab segu C-vitamiiniga, mis aitab kollageenil moodustuda.

Stressi aitavad maandada ka õigesti valitud looduslikud viirukid. Uudselt mõjuv kodumaine alternatiiv müstilistele kaugetest maades pärit ruumilõhnastajatele on kadakaviirukid. Ürgse metsiku lõhna ja raviomadustega kadakat põletati meie kandis juba ammustel aegadel. Nüüdseks on ka teaduslikult tõestatud, et kadaka suits on antibakteriaalse toimega, aga seda tarvitati ka aegu tagasi haiguste ajal ruumide puhastamiseks. Kui kadakale on lisatud veel ka lavendliaroom, siis loob see töömeeleolu kodukontorisse või tüüne olemise magamistuppa.

Pingelisest (kodusest) töö- ja koolipäevast kange kael, valutavad õlad ja hoogsast rööprähklemisest tulitavad lihased on paljudele tuttav probleem. Just sel puhul on abi rahustavast salvist, mis aitab ergutada vereringet, leevendada pingevalusid ja ravida liigese- ning lihasehädasid. Põhjanaabrite Frantsila ürditalu Ojaisanda liniment on massööride ja professionaalsete tantsijate salavahend, mis sisaldab põhjamaisest puhtast loodusest korjatud ürte, nagu harilik angervaks, raudrohi, naistepuna, arnikas, ning naturaalsed kadaka, piparmündi ja aed-liivatee eeterlikud õlid.

Teadliku naise valik päevade aegu on orgaanilisest puuvillast valmistatud biolagunevad hügieenisidemed, et poleks muret planeedi liigse koormamise ja tavalistes sidemetes leiduvate tarbetute kemikaalide pärast.

Piirkonda allpool naba võib pidada naise teiseks südameks, jõujaamaks ja elurõõmu allikaks. Kui „seal all” on asjad korras, on toetatud naise identiteet, enesehinnang, tervis, suhted partneriga ja intiimelu. Üha enam leitakse eri uuringute käigus, et naise hormonaalse tasakaalu ja mõõduka kehalise treeningu vahel on positiivne seos. Hormoonvõimlemise harjutuste seeriad on loodud naise suguhormoonide — östrogeeni ja progesterooni — tasakaalu taastamiseks, toetamiseks ja säilitamiseks.

Ka rauapuudus võib röövida salakavalalt jõu ja tervise. Kodumaine Superraua raualisand sisaldab hästi imenduvat raudbisglütsinaati, mis on tuntud kõhusõbralikuma rauasoolana. Tootes sisaldub C-vitamiini aga just nii palju, et tagada raua parem imendumine ja kindlustada, et organismis ei tekiks liigset, oksüdatiivset stressi põhjustavat vaba rauda.

Toidulisandite riiulid on saanud lisa ka innovaatiliste pihustatavate vitamiinide näol. Näiteks on koostöös Cardiffi Ülikooliga jõutud selgusele, et suu limaskesta kaudu imendub D-vitamiin vereringesse seedekulglat läbimata, mistõttu omastab organism seda vajalikku vitamiini lausa 95% tõhusamalt. Seda, et päikesevitamiiniks nimetatud D-vitamiini puudust ja sellest tulenevat väsimust, nõrka immuunsüsteemi ja muidki muresid peetakse meie laiuskraadil laialt levinud probleemiks, teab ilmselt igaüks.

Viirused on kujunenud osaks meie muutuvast maailmast. Käte desinfitseerimine on kahtlemata nakkushaigustest hoidumise üks tõhusaid viise, ent pahatihti kuivatab desinfitseerija nahka. Pehmetele kätele mõeldes on aga loodud desinfitseerimisvahendeid, mis kuivatamise asemel niisutavad ja lõhnavad meeldivalt ka. Ilusa disainiga käepärast vutlarit sobib hästi taskusse ja kotti pista ning see on taastäidetav.

Ole iseendaga ühenduses

Ajal, mil depressioon esineb Eestis hinnanguliselt kuuel-seitsmel inimesel sajast, on vaimse tervise turgutamine mitte luksuse, vaid toimetuleku küsimus. On palju, mis on võimalik kodus olles selleks teha, kuid on ka omanäolisi ettevõtmisi, mis on hetkel küll helgema aja ootuses, aga valmis särama.

Uudne põnev formaat on kogemusüritused, mis lähtuvad keha, meele ja vaimu terviklikkusest. Näiteks on Kohina nimelise ettevõtmise kohtumistel oluline roll inspireerivatel esinejatel, kes jagavad isiklikke lugusid, kogemusi ja teadmisi; tervislikul liikumisel, olgu selleks siis matk, joogatund vms; looduskaunil kohal, kus kogunetakse, aga ka tervislikul toidul ja ühisel söömaajal. Kõik see loob positiivseid emotsioone, mis osalejaid toetavad ja kannavad. Piirangute aegu korraldatakse ka toetavaid veebikohtumisi.

Teine tee uue teadlikkuseni on meditatiivsed teerännakud. Kui enamiku silmis on tee lihtsalt üks tavaline jook, siis pühendunud teesõprade silmis on tegemist õpetajaga. Ammustest aegadest saati on teed kasutatud nii selles sisalduvate vitamiinide ja mineraalide tõttu ravimina kui ka meele vaigistajana. Kui teed juua teadlikult, on juba mõne aja pärast märgata, kuidas see aitab leida keskpunkti.