Kas oled juba proovinud? Sekspoos, mis ei jäta kedagi külmaks ja annab suhtele vunki juurde

Seetõttu nimetataksegi seda poosi läpaka sekspoosiks. Jennifer Baritchi, kes on väga mahuka sekspooside raamatu üks autoritest, kirjeldab, et ei ole midagi intiimsemat kui olla partneriga näost näkku ja nautida aeglast ning sügavalt penetreerivat seksi. See konkreetne läpaka sekspoos on samuti naise üks enda lemmikutest.