Küsimused, millele mõelda: kui ambitsioonikas sa oled? Kuhu soovid jõuda — neist sõltuvad tegevused, mida ellu viia!

Kas sul on kindel eesmärk, mis suunab sinu ambitsioone, visiooni ja sihte? Motivatsioonikoolitaja Karmo Kivi sõnab, et eesmärgid on kui majakad rannikul: keegi ei soovi lõputult triivida sihita merel, vaid vajab sihtpunkti, kuhu jõuda. Seni, kui sa ei võta aega, et mõelda, mida sa tegelikult soovid ja oma eesmärke ning unistusi sõnastada, eksled sihitult ja lased end tuultel ja olukordadel erinevatesse ilmakaartesse pillutada.

Sa ei ole sellel planeedil, et elada kellegi teise unistust

Inimesed räägivad, et nad juba teavad oma elu eesmärki, armastavad seda, mida teevad, kuid nad ei teeni sellega nii palju, et realiseerida oma unistusi. Kivi rõhutab, et alati ei pea ju eesmärk olema rahaline. Ei pea, kuid reeglina on iga unistuse täitmiseks vaja rahalisi vahendeid.