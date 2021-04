Kas maksad ikka veel oma kosmeetika eest üle?

Korea kosmeetika on hästi kvaliteetne ja seejuures on see ka väga mõistliku hinnaga. „Kuna Korea on kosmeetikariik, seal on väga palju tootjaid ja erinevaid kaubamärke, siis selleks, et seal piirkonnas silma paista, peab olema väga hea toode ja see lihtsalt peab olema väga soodsa hinnaga,” kommenteerib Alexander ning toob võrdluseks, et kui Eestis on kümmekond kosmeetikatootjat, siis mõned aastad tagasi oli Koreas kokku üle kahe tuhande tootja ning üle kuue tuhande erineva brändi. „See tähendab, et konkurents on väga suur ja selleks, et konkurentsis püsida, tuleb olla väga hea.”