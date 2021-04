Aitame koos! 6-aastane raske puudega Harald vajab abi hädavajaliku kuulmisseadme soetamiseks

Harald on 6-aastane raske puudega poiss, kelle kuulamisoskus on häiritud. Seepärast on tal raske koondada oma tähelepanu kõnelejale, kui ümberringi käib sigin-sagin, raske mõista kõnet ja end väljendada. Haraldil on diagnoositud ka kõnehäired. Lasteaias vajab poiss regulaarset logopeedilist abi ning lisaks eripedagoogi ja tegevusterapeudi abi rehabilitatsiooniasutuses.

Kõigest hoolimata on laps aga viimase aasta jooksul teinud suuri edusamme - kui veel aasta eest ei olnud ta võimeline panema kokku lauseid, siis nüüd räägib Harald rohkem ja meelsasti. Ka lasteaiaga on ta kenasti kohanenud. Aga grupitegevustes, mürarikkas keskkonnas ja tähelepanu nõudvates situatsioonides on ikkagi raske. Standardsed kuulmisabivahendid Haraldile ei sobi, tema kuulmishäirete leevendamiseks on tarvis raadiosagedusega ülekandesüsteemi, mille puhul mikrofon kõneleja heli ümbritseva müra taustalt lapse jaoks tugevamini esile toob.

Sobiva abivahendi Roger Focuse näol on tegu mikrofonist ja vastuvõtjast süsteemiga, mis tagab selge kõne jõudmise lapse kõrva. Õpetaja, logopeed, lapsevanem kannab mikrofoni kaelas, rinnataskus või laual ning vastuvõtja edastab mikrofoni saabuva kõne lapse kõrva. Teistest suundadest lähtuvad helid on summutatud ja tänu sellele aitab Roger Focus lapse tähelepanu paremini saabuvale kõnele koondada ja parandab sel viisil kuulamisoskust. Mis kõige parem - Harald sai ühe nädala jooksul aparaate proovida ning varasemaga võrreldes olid kõik tema tulemused paremad!

Tagasiside Haraldi lasteaiast:

“Seadet kasutades on Harald grupitegevuses tunduvalt osavõtlikum ning uudishimulikum. Tema tähelepanu püsivus on mikrofoni süsteemi kasutades parem, ta tunneb huvi ühistegevuste vastu, kuulab õpetajat ning vastab küsimustele ja räägib õpetajale kaasa. Seade aitab Haraldit koolimineku ettevalmistamisel, sest ta võtab õpitegevusest rohkem osa ning sealjuures on tema tähelepanu rohkem fokusseeritud.”