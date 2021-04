Ära lase pead norgu! Eestlaste nõuanded kriisiga toimetulekuks ja lõõgastumiseks

Mõnus kinoõhtu

Kuigi kinod on juba mõnda aega suletud, on ka kodus võimalik väga edukalt korraldada lõbus kinoõhtu uhiuute linateoste ning plaksmaisiga. Tasuta filme pakub näiteks ERRi veebikanal Jupiter, kust võib leida laia valiku filme ning sarju erinevatele maitsetele. Tasub üle vaadata ka oma teleteenuse paketid, sest tihti sisaldavad need võimalust vaadata filmilaenutusest kuus ühte-kahte filmi tasuta. Kogumispäeviku grupiliikmed on leidnud ka nutika viisi, kuidas tasuliste platvormide kasutamisel hind madal hoida. „Kuigi Netflix ei ole tasuta, tuleb mitme inimese peale kuutasu jagamine üsna mõistliku hinnaga. Kindlasti soovitan, sest Netflixi valik on põhjatu!“ märgib üks koguja.

Õpi uus oskus

Eelmise aastaga on internetis avalikuks tehtud hulganisti virtuaalseid kursuseid, mida on võimalik läbida täiesti tasuta. Seega on nüüd võimalik õppida midagi täiesti uut, ilma et peaksid selleks kulutama suuri summasid. Muidugi on uute oskuste õppimiseks ka muid võimalusi lisaks kursustel osalemisele. Piisab ka sellest, kui leiad päevas kasvõi ühe tunni, kus pühendad end millegi uue õppimisele — olgu see käsitöö, keeleõpe, mõni tööalane oskus, turundus, investeerimine või hoopis midagi muud.

Pühenda aega kodule

„Kodu organiseerimine ja ümberkujundamine on hästi mõjunud nii minu vaimule kui ka kodule,“ jagab üks Kogumispäeviku liige positiivset kogemust. Just nüüd ongi parim aeg teha ära kõik koduga seotud tööd, mida on muidu ajapuuduse tõttu edasi lükatud. Kogujad tuletavad meelde, et aeg on ka sealmaal, kus saab hakata vaikselt planeerima kevadisi aiatöid. „Ootan juba pööraselt aega, kus saab aiatöödega pihta hakata,“ jagab õhinal üks kogujatest.

Liikumine aitab tuju tõsta