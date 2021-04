Ainevahetus on tunduvalt aeglasemaks muutunud? On mõned asjad, mida saad kohe teha, et protsessi kiirendada

Sugu

Meestel on tavaliselt energiavajadus suurem. Ja seega on nende ainevahetus kiirem. Meeste lihasmass on suurem ja kuna lihased põletavad kiiremini kaloreid, kui rasvarakud, siis tänu sellele on nende ainevahetus ka kiirem.

Vanus

Ainevahetus aeglustub vanusega ja päevane energiavajaduse väheneb.

Kehamass

Kehakaal mõjutab ka energia tarbimist. Väga suur erinevus on sellel, kas sa kannad endaga kaasas üht või kaht lisakilo või on sul üleliigseid kilosid 10. Kui lisakaal koosneb lihasmassist, siis on see positiivne, sest lihased muudavad ainevahetuse kiiremaks.

Tervis

Ka mõned haigused mõjutavad ainevahetust, nii nagu kilpnäärme alatalitluse puhul ainevahetus aeglustub, kilpnäärme ületalitlus aga kiirendab ainevahetust.

Liikumine

Füüsiline aktiivsus mõjutab kõige rohkem energia kulutamist ehk siis teiste sõnadega ainevahetust. Sinu ainevahetuse kiirust määravad harjutused, mida sa teed; sinu töö, spordiga tegelemine ja elukvaliteet.

Kuidas muuta oma ainevahetust kiiremaks?

Hakka trenni tegema!



Üks kõige lihtsam võimalus, mille abil oma ainevahetust kiiremaks muuta, on tegeleda regulaarselt spordiga ning teha rohkem harjutusi. Keha põletab tänu spordile rohkem kaloreid ja mida rohkem on sul lihaseid, seda rohkem vajab keha energiat.

Söö 5-6 korda päevas

Selle asemel, et süüa kolm korda päevas ja suuri portse, söö viis korda päevas ja väiksemaid portse. Ainevahetus muutub aeglasemaks, kui keha ei saa piisavalt toitu. See on keha võime kaitsta end nälja eest. Kui sa sööd ükskõik millal või liiga harva, võib su keha hakata varuma reserve. Kui sa sööd aga tihedamini ja väikeseid portse, näiteks iga 2-3 tunni tagant, siis kiireneb ainevahetus ja sul ei teki näljatunnet.

Söö vürtsikaid toite

Tugevad vürtsid kiirendavad ainevahetust. Tšillipipar sisaldab näiteks kapsaitsiini, mis aitab ainevahetust kiirendada. Ka ingveris leiduvad ühendid stimuleerivad seedeensüümide tootmist maos ning kiirendavad seedimist.

Söö palju kiudaineid ja proteiini