Foto: Shutterstock

Jah, väga tore on olla suhtes oma hingesugulasega, aga kõik suhted ei jää kestma ja paljud meist on mõnel eluhetkel vallalised. Kuidas sellest ajast maksimum võtta? Mis on kõige olulisemad nõuanded, mida kõik vallalised võiksid praegu kuulda võtta?